Shanice van de Sanden keert bij PSV na jaren terug in de Eredivisie

Na 9,5 jaar in het buitenland keert Shanice van de Sanden (33) terug in de Eredivisie, bij PSV. De snelle rechtsbuiten tekent voor anderhalf seizoen bij de club uit Eindhoven, zo werd maandagochtend bekend.

De aanvalster komt transfervrij over van het Mexicaanse Toluca en tekent een contract tot medio 2027. Van de Sanden sluit tijdens de voorbereiding op de tweede helft van het seizoen aan bij het elftal van Roeland ten Berge.

Van de Sanden kwam 97 keer uit voor het Nederlands elftal en werd in 2017 Europees kampioen met Oranje. Ze speelde tussen 2008 en 2016 al 154 wedstrijden op het hoogste clubniveau in Nederland, voor FC Utrecht, SC Heerenveen en FC Twente. Daarna kwam ze in het buitenland uit voor Liverpool, Lyon, Wolfsburg, Pachuca en Toluca. Van de Sanden won drie keer de Champions League met Lyon.

"Shanice is een ontzettend goede voetbalster. Ze combineert snelheid met techniek en dat maakt haar heel interessant voor het team", zegt technisch manager Marco Knirsch van PSV vrouwen.