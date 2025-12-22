Meezingen tot je schor bent: dit werkt bij een carnavalskraker

Elk carnavalsseizoen gaat Omroep Brabant weer opzoek naar dé carnavalskraker van het jaar. Er worden honderden liedjes ingestuurd en daar kiest de jury er 33 van uit. Daarna mag Brabant gaan stemmen. Maar hoe maak je nou zo'n goede carnavals hit? En waar moet een echte kraker aan voldoen?

Goed geproduceerd Mark merkt ook het verschil met vroeger op. "Alles wordt tegenwoordig heel goed geproduceerd." Vroeger was dat anders, toen maakte dat minder uit.

Een carnavalskraker hoeft muzikaal niet lastig te zijn. Volgens Mark Versteden, producer bij Omroep Brabant radio, gaat het vooral om de herkenbaarheid van een nummer. "Een carnavalskraker moet makkelijk mee te zingen zijn, de mensen staan in een feesttent, hebben gedronken. Dan is het belangrijk dat je het lekker makkelijk mee kan zingen."

Een professioneel klinkend nummer valt nu sneller op tijdens de inzendingen. Daarentegen vindt Mark het wel leuk als een nummer ook live goed uitgevoerd kan worden.

Geen truc

Volgens Mark is er niet een magische truc om de beste carnavalskraker te winnen. "In elke stad is er een andere muzieksmaak, in Den Bosch is het wat traditioneler en in Eindhoven wordt bijvoorbeeld een uptempo nummer, zoals house of hardstyle, ook gewaardeerd."

Mark heeft nog een wel een wens voor de Kies je Kraker wedstrijd, meer vrouwen die meedoen. Mark vertelt dat het tot een paar jaar geleden echt een mannenwereld was. Hij ziet wel steeds vaker vrouwen die liedjes inzenden. "Stuur het in, ga het maken, stop je passie erin en doe het."

Ophef

Er zijn al veel carnavalsnummers voorbij gekomen tijdens Kies je Kraker, maar niet allemaal zonder wat ophef. Zoals het nummer 'Dikke Pens (Clap Your Pens)' van C.V. De Kapotte Kachels. Het nummer is gebaseerd op de melodie van 'Take a Chance on Me', van ABBA. De Zweedse popgroep heeft het nummer van Spotify laten halen en dat gaan De Kapotte Kachels aanvechten bij de rechter.

Ook Jan Biggel zorgde voor veel ophef met zijn nummer 'm'n oma die heeft 'n stoma'. Erica van Leeuen uit Tilburg heeft een urine- en darmstoma en vindt het nummer verschrikkelijk. "Wat er aan zo'n stoma voorafgaat, is een hoop ellende." De zanger uit Liempde zegt zelf de stoma bespreekbaar te willen maken met zijn nummer. "Ik heb niet de makkelijkste weg gekozen, dat besef ik me. Maar ik maak het onderwerp wel bespreekbaar", vertelt zanger Jan.