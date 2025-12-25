Zo voorkom je dat kerstgezelligheid eindigt met een te strakke broek

Eerst een stukje kerststol, dan een kerstkransje, nog een glaasje wijn en voor je het weet zit je op dag drie van de feestdagen met spijt én een te strakke broek. Hoe voorkom je dat gezellig tafelen omslaat in gedachteloos dooreten? Volgens diëtiste Sandra Somers begint dat allemaal met een goede voorbereiding.

Geluksstofjes Volgens Somers gaat het vaak mis bij tafels vol borrelhapjes. “Dan overkomt het je een beetje. Er blijft maar eten voor je neus verschijnen en voor je het weet heb je al van alles gepakt.” Elke hap levert bovendien geluksstofjes op, waardoor stoppen lastig wordt.

De feestdagen staan voor veel Brabanders gelijk aan uitgebreid tafelen. Gezellig, bourgondisch en vooral: veel eten en drinken. Maar juist die overvloed maakt het lastig om maat te houden, zegt diëtiste Sandra Somers. “Het helpt als je je voorbereidt. Bedenk vooraf: wat vind ik écht de moeite waard om te eten?”

Door vooraf na te denken over wat je echt lekker vindt, sta je sterker. “Als je weet dat je schoonfamilie altijd een lekkere kerststol heeft, kun je besluiten: daar ga ik voor, en de rest laat ik liggen.”

Een worstenbroodje als lunch

Daarnaast speelt het eettempo een rol. Snel eten zorgt ervoor dat je meer eet, omdat het even duurt voordat de hersenen en de maag doorhebben dat je vol zit.

Het overslaan van ontbijt of lunch raadt Somers af: “Dan begin je juist met lekkere trek. ’s Middags een worstenbroodje met bijvoorbeeld tomaten- of groentesoep is een goed idee. Zo krijg je voldoende vezels en eiwitten binnen.” Wie verzadigd aan het kerstdiner begint, eet minder gedachteloos.

Kerstreclames

Dat gevoel van gedachteloos dooreten wordt volgens Somers ook gevoed door alles wat we zien en horen in aanloop naar kerst. “Je systemen worden aangezet. Overal zie je reclames met teksten als: ‘je verdient het’. Daardoor krijg je het idee dat meedoen normaal is, en dat je het niet goed doet als je niet meedoet.''

En wat als die ene schoonmoeder maar blijft aandringen? “Dat is een uitdaging”, zegt Somers lachend. “Maar als je voorbereid bent, helpt dat. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: die taart wil ik wel. Uiteindelijk ben jij de baas over wat je binnenkrijgt.”