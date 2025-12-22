Belastingbrief te vroeg bij boeren op de mat, provincie zegt sorry

De provincie maakt excuses aan boeren die te vroeg een brief hebben gekregen waarin staat dat ze grondwaterbelasting moeten gaan betalen. Nog voordat Provinciale Staten hadden ingestemd met de nieuwe regels, lag er bij boeren al een brief op de mat. In die nieuwe regels wordt de grens voor grondwaterbelasting naar beneden gehaald, waardoor méér boeren en bedrijven die heffing vanaf 1 januari 2026 moeten betalen.

Dat de gang van zaken niet goed is gegaan, bleek uit schriftelijke vragen die de BBB stelde. In de beantwoording van die vragen gaat het provinciebestuur door het stof. "Het was niet de intentie de brief al voorafgaand aan het besluit in Provinciale Staten te versturen. Wel wilden Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk na het besluit communiceren, omdat het nieuwe beleid al per 1 januari 2026 ingaat." Een meerderheid van Provinciale Staten stemde op vrijdag 12 december in met de nieuwe belastingregels.

"Mede vanwege de drukke periode bij postbezorgers stonden de brieven al klaar voorafgaand aan het besluit en zijn deze op vrijdag verzonden, terwijl het besluit pas vrijdag in de vooravond is genomen. Dit spijt ons zeer", zegt de provincie in de beantwoording van de vragen van de BBB.

Omdat het beleid op het moment van versturen nog niet was aangenomen, is de brief ongeldig. Ontvangers krijgen een nieuwe brief van de provincie, met in de eerste alinea excuses voor de te vroeg verzonden brief.

'Zware ondermijning'

De BBB vindt dat er sprake is van 'zware ondermijning' van Provinciale Staten, omdat zij als hoogste orgaan van de provincie nog geen goedkeuring hadden gegeven voor de nieuwe regels. Volgens het provinciebestuur gaat dat te ver. "Het te vroeg versturen, is met de beste intenties, namelijk de wens tot tijdige communicatie, gebeurd. Daarom kwalificeren Gedeputeerde Staten dit niet als zware ondermijning, wel als hoogst ongelukkig."