Dit wordt het weer tijdens Kerstmis: zonnig maar koud

Het wordt prachtig weer tijdens Kerstmis dit jaar. Dat vertelde Rico Schröder van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. Al zullen sommigen daar anders over denken: het wordt namelijk wel behoorlijk koud.

Op eerste en tweede kerstdag komt de temperatuur overdag uit rond het vriespunt. "Beide dagen hebben we een strakblauwe lucht. Het is gewoon schitterend weer dan. De zon schijnt volop, maar het is wel heel erg koud. Vanwege de stevige noordoosten wind zal de gevoelstemperatuur rond -10 graden zijn."

Voor mensen die met dergelijke gevoelstemperaturen hopen op een witte kerst, heeft de weerman van Weerplaza slecht nieuws. Dat krijgen we ook dit jaar niet. "Het blijft heel deze week droog en tja, je hebt wel neerslag nodig wil je een witte kerst krijgen. Maar het wordt dus wel een winterse kerst qua temperatuur."

Na het weekend gaat de wind wat meer uit het noorden waaien en komt wat vochtige lucht onze kant op. "Dan zou er met dit soort temperaturen wel een vlokje sneeuw kunnen vallen, tijdens de laatste dagen van het jaar. Maar dat is allemaal nog erg onzeker. De kans is echter niet verkeken dat we nog dit jaar misschien iets zien dwarrelen."