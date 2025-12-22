Jolanda hoort van een collega dat haar oliebollenkraam is afgefikt
Het is een nachtmerrie voor Jolanda: in de nacht van zondag op maandag brandde haar oliebollenkraam in haar woonplaats Breda volledig uit. Ze stond dit jaar voor het eerst met haar kraam bij winkelcentrum Tuinzigt. De politie vermoedt dat het om een gerichte actie gaat. Jolanda is er kapot van. Ze zegt geen enkel idee te hebben wie er achter de brand zou kunnen zitten.
Wie over de parkeerplaats van winkelcentrum Tuinzigt loopt, ruikt de brandlucht nog. De kraam is zwartgeblakerd en de binnenkant is helemaal verwoest. Een groepje kennissen van eigenaresse Jolanda komt maandagochtend even kijken en is aangeslagen. “Wie doet nou zoiets?”, vragen ze zich hardop af.
Jolanda is maandagochtend erg emotioneel en niet bij de kraam aanwezig. “Ik hoorde het nieuws van een collega. Het is gewoon verschrikkelijk”, zegt ze via FaceTime. Ze is verbaasd dat ze op die manier op de hoogte werd gebracht van het nieuws, en niet door bijvoorbeeld de brandweer of politie.
Bij de brand raakte de oliebollenkraam onherstelbaar beschadigd:
Drukste tijd van het jaar
De brand komt voor haar op het slechtst denkbare moment: het einde van het jaar is de drukste periode voor oliebollenbakkers. Veel mensen halen in deze dagen de lekkernij in huis. Jolanda heeft haar oliebollenkraam al meerdere jaren, maar dit jaar stond ze voor het eerst bij winkelcentrum Tuinzigt. Verschillende voorbijgangers lopen hoofdschuddend langs de kraam, ze vinden het erg vervelend voor haar.
De politie gaat uit van brandstichting en vermoedt een gerichte actie. Twee verdachten zijn op heterdaad aangehouden, het gaat om een man (27) uit Erp en een man (42) uit Tilburg.
De hulpdiensten werden rond half drie in de nacht opgeroepen. De brandweer was er snel na de melding, maar kon niet voorkomen dat de oliebollenkraam zwaar beschadigd raakte. Van de binnenkant is weinig over. Om het vuur goed te kunnen blussen, moest de brandweer bovendien een gat in het dak maken.
Twee jaar geleden overkwam oliebollenbakker Joffrey iets soortgelijks, in Tilburg. Ook zijn kraam werd aan het einde van het jaar in brand gestoken, er was niks meer van over.