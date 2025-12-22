Jolanda hoort van een collega dat haar oliebollenkraam is afgefikt

Het is een nachtmerrie voor Jolanda: in de nacht van zondag op maandag brandde haar oliebollenkraam in haar woonplaats Breda volledig uit. Ze stond dit jaar voor het eerst met haar kraam bij winkelcentrum Tuinzigt. De politie vermoedt dat het om een gerichte actie gaat. Jolanda is er kapot van. Ze zegt geen enkel idee te hebben wie er achter de brand zou kunnen zitten.

Wie over de parkeerplaats van winkelcentrum Tuinzigt loopt, ruikt de brandlucht nog. De kraam is zwartgeblakerd en de binnenkant is helemaal verwoest. Een groepje kennissen van eigenaresse Jolanda komt maandagochtend even kijken en is aangeslagen. “Wie doet nou zoiets?”, vragen ze zich hardop af. Jolanda is maandagochtend erg emotioneel en niet bij de kraam aanwezig. “Ik hoorde het nieuws van een collega. Het is gewoon verschrikkelijk”, zegt ze via FaceTime. Ze is verbaasd dat ze op die manier op de hoogte werd gebracht van het nieuws, en niet door bijvoorbeeld de brandweer of politie.

Bij de brand raakte de oliebollenkraam onherstelbaar beschadigd: