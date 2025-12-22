Nog geen contract tussen jouw zorgverzekering en ziekenhuis: zo zit het
Hoewel het einde van 2025 nadert, hebben nog niet alle ziekenhuizen in Brabant een nieuw contract afgesloten met de zorgverzekeraars. Daardoor is het voor sommige patiënten onduidelijk hoe de ziekenhuiszorg in 2026 wordt vergoed. Hoe zit dat precies?
Zorgverzekeraars kopen jaarlijks zorg in bij ziekenhuizen voor hun verzekerden. Daarom onderhandelen ze met ziekenhuizen over onder meer de tarieven en het aantal behandelingen.
Zorgverzekeraars hoeven niet met alle ziekenhuizen een contract af te sluiten, maar moeten wel genoeg zorg inkopen om te voldoen aan hun zorgplicht. Heeft jouw zorgverzekeraar geen contract met een ziekenhuis? Dan moet je de kosten voor een deel zelf betalen. Spoedeisende hulp wordt wel altijd vergoed.
"Je ziet dat ziekenhuizen en verzekeraars dit jaar wat later rond zijn met elkaar dan vorig jaar", zegt Wouter Heuvelink, zorgexpert bij zorgvergelijker ZorgKiezer. "In Brabant zijn er nog een paar ziekenhuizen in onderhandeling in waarbij verzekeraars geen garantie geven dat het goed komt voor 2026."
Hoe staat het er nu voor in de Brabantse ziekenhuizen?
De grote vier verzekeraars in ons land zijn VGZ, Achmea CZ en Menzis. Zij hebben bij elkaar een marktaandeel van 84,5 procent (bron: Vektis). "Zij zijn dus het meest relevant en hebben allemaal meerdere labels", zegt zorgexpert Wouter Heuvelink. Zo valt Univé bijvoorbeeld onder VGZ, en Zilveren Kruis onder Achmea.
Op maandag 22 december zijn er nog een paar zorgverzekeraars die niet met alle Brabantse ziekenhuizen een contract hebben afgesloten, blijkt uit cijfers van ZorgKiezer.
Zo is Ziekenhuis Bernhoven in Uden nog in onderhandeling met Achmea en Menzis. Donderdag meldde het ziekenhuis nog dat ze ook met vijf andere zorgverzekeraars geen contract had afgesloten. Deze kleinere verzekeraars, waaronder ASR, hebben ondertussen de garantie gegeven aan hun verzekerden dat ze ook in 2026 naar het ziekenhuis kunnen zonder extra bijbetalen.
Menzis onderhandelt ook nog met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en de Sint Maartenskliniek in Beugen. Laatstgenoemde is ook nog niet akkoord met CZ.
Er is volgens Heuvelink weinig reden om te vrezen dat het in deze gevallen niet goed komt. "In de praktijk komen ziekenhuizen en verzekeraars vrijwel altijd tot een overeenkomst, in de zeventien jaar dat ik dit volg. De verwachting is dat na kerst alles gewoon rond is."
Van uitstel komt afstel
Wel vindt hij de steeds langer durende contractonderhandelingen ongunstig voor patiënten. "Er is geen harde deadline maar de afspraak is dat ziekenhuizen en verzekeraars vóór 12 november duidelijkheid geven", aldus Heuvelink. "Zo hebben mensen genoeg tijd om zich te oriënteren op een eventuele nieuwe zorgverzekering. Daarbij kijken ze natuurlijk ook naar de ziekenhuizen. Zolang het contract nog niet 'op groen' staat, stellen ze hun keuze uit. Dat geeft namelijk onzekerheid."
Het gevolg: de periode waarin mensen een weloverwogen keuze kunnen maken, wordt steeds korter. "Dit leidt tot uitstelgedrag en tja, van uitstel komt afstel", zegt Heuvelink. "Zorgelijk, want het is goed om ieder jaar te checken of je nog goed zit. Misschien is er iets veranderd in je situatie of zijn je zorgwensen anders. Denk aan een zwangerschap, samenwonen of ander werk."
Waarom duren de onderhandelingen zo lang?
Dat onderhandelingen lang kunnen duren, heeft meerdere redenen. "Ziekenhuizen willen er alles uithalen voor hun personeel en de beschikbaarheid van zorg die ze aanbieden", zegt Heuvelink. "Soms willen ze groeien in aantal behandelingen, investeren in kwaliteit of innovatie maar dat moet passen binnen beschikbare budget. Daarnaast willen ze, zeker in een tijd met prijsstijgingen, zekerheid over hun financiën. Zo kunnen ze personeel en zorg op peil houden."
Zorgverzekeraars willen juist zorg inkopen tegen scherpe prijzen, om te voorkomen dat de premie verder stijgt. "Als meerdere ziekenhuizen willen groeien dan kan dat budget technisch gezien niet allemaal tegelijk", legt Heuvelink uit. "Als één ziekenhuis meer mag groeien, moet een ander juist inleveren."