Nog geen contract tussen jouw zorgverzekering en ziekenhuis: zo zit het

Hoewel het einde van 2025 nadert, hebben nog niet alle ziekenhuizen in Brabant een nieuw contract afgesloten met de zorgverzekeraars. Daardoor is het voor sommige patiënten onduidelijk hoe de ziekenhuiszorg in 2026 wordt vergoed. Hoe zit dat precies?

Zorgverzekeraars kopen jaarlijks zorg in bij ziekenhuizen voor hun verzekerden. Daarom onderhandelen ze met ziekenhuizen over onder meer de tarieven en het aantal behandelingen. Zorgverzekeraars hoeven niet met alle ziekenhuizen een contract af te sluiten, maar moeten wel genoeg zorg inkopen om te voldoen aan hun zorgplicht. Heeft jouw zorgverzekeraar geen contract met een ziekenhuis? Dan moet je de kosten voor een deel zelf betalen. Spoedeisende hulp wordt wel altijd vergoed. "Je ziet dat ziekenhuizen en verzekeraars dit jaar wat later rond zijn met elkaar dan vorig jaar", zegt Wouter Heuvelink, zorgexpert bij zorgvergelijker ZorgKiezer. "In Brabant zijn er nog een paar ziekenhuizen in onderhandeling in waarbij verzekeraars geen garantie geven dat het goed komt voor 2026."

Hoe staat het er nu voor in de Brabantse ziekenhuizen? De grote vier verzekeraars in ons land zijn VGZ, Achmea CZ en Menzis. Zij hebben bij elkaar een marktaandeel van 84,5 procent (bron: Vektis). "Zij zijn dus het meest relevant en hebben allemaal meerdere labels", zegt zorgexpert Wouter Heuvelink. Zo valt Univé bijvoorbeeld onder VGZ, en Zilveren Kruis onder Achmea. Op maandag 22 december zijn er nog een paar zorgverzekeraars die niet met alle Brabantse ziekenhuizen een contract hebben afgesloten, blijkt uit cijfers van ZorgKiezer. Zo is Ziekenhuis Bernhoven in Uden nog in onderhandeling met Achmea en Menzis. Donderdag meldde het ziekenhuis nog dat ze ook met vijf andere zorgverzekeraars geen contract had afgesloten. Deze kleinere verzekeraars, waaronder ASR, hebben ondertussen de garantie gegeven aan hun verzekerden dat ze ook in 2026 naar het ziekenhuis kunnen zonder extra bijbetalen. Menzis onderhandelt ook nog met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en de Sint Maartenskliniek in Beugen. Laatstgenoemde is ook nog niet akkoord met CZ.