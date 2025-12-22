Willy en René adviseren Veerman: 'Lekker nog half jaartje bij PSV blijven'

Joey Veerman kan veel beter nog een half jaartje bij PSV blijven voetballen en dan een mooie transfer naar Engeland maken. Die wijze raad geven de gebroeders Van de Kerkhof hem mee in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Blijf lekker bij PSV", adviseert Willy. "Turkije is een mooi vakantieland, hij kan beter over een half jaartje naar Engeland gaan."

Ook broer René denkt dat Veerman als voetballer niet gelukkig wordt in Turkije. "De Turkse mentaliteit is heel anders dan de Nederlandse. Je krijgt in uitwedstrijden niet alleen de tegenspelers en het publiek maar ook de scheidsrechters tegen. Ik moet ook nog zien dat hij gaat. Die voorzitter schijnt ook niet helemaal clean te zijn en hij is toch degene die al dat geld moet betalen." Maar wat nou als Veerman de wijze raad van de gebroeders Van de Kerkhof toch niet volgt en wél naar Turkije vertrekt? Dan zijn de twee ook duidelijk over zijn opvolging. "Dan hoeft PSV geen vervanger te kopen", vindt Willy. "We hebben goede spelers zat. Ik zag die Fernandez voetballen, geef die dan de kans." René zou het ook intern oplossen. "Zet Saibari straks op de plek van Veerman en het is ook opgelost."

"Die tweede gele kaart voor Schouten was echt onvoorstelbaar."

Vast onderwerp van gesprek bij de broers is de arbitrage. "Dat Schouten zijn tweede gele kaart van Nijhuis krijgt, is echt onvoorstelbaar", vindt Willy. "Dan kon je wel 25 keer geel geven. En wat er bij die goal van Utrecht gebeurt... Die rechtsbuiten gaat met zijn buik op de bal liggen. Dat mag gewoon niet volgens de regels. Maar ik wens Bas een fijne kerst toe, dan kan hij zijn zonden overdenken. Misschien had hij nog vuurwerk in zijn oren." René snapte ook niks van de rode kaart voor Schouten. "Die jongen doet nooit een vlieg kwaad en wat hij deed, gebeurde de hele tijd. Het was sowieso hopeloos met de scheidsrechters. Die rode kaart bij NEC-Ajax was belachelijk. Waar moest die jongen zijn been dan neerzetten? En bij Fortuna-AZ liep die scheidsrechter alleen maar interessant te doen. Jammer dat er zo weinig ex-profs scheidsrechter worden. Die zouden het spel veel beter aanvoelen. Misschien kunnen de scheidsrechters tijdens de kerst de spelregels weer eens nalezen."

"Begrijpelijk dat André Ooijer ermee stopt."

Ander nieuws van het weekend is dat André Ooijer per direct opstapt als assistent-trainer van PSV. "Dat zag ik wel aankomen", vertelt Willy die de voormalige schoonvader van Ooijer is. "Hij heeft een nieuw bedrijf opgezet met zijn nieuwe vriendin en dat loopt heel goed. Ik snap wel dat je dan niet ook nog zeven dagen per week met voetbal bezig kunt zijn." Ook de zwalkende concurrentie komt in de podcast aan bod en dan met name Feyenoord-trainer Robin van Persie. "Ze doen er verstandig aan om een oude rot naast hem te zetten", vindt René. "Ik hoop dat hij het redt maar als hij in het nieuwe jaar weer een paar keer verliest dan houdt het op."