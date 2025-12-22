Splinternieuwe auto raakt van de weg bij Waalwijk, bestuurder lichtgewond

Een auto is maandagmiddag van de weg geraakt op de A59 bij Waalwijk. De bestuurder raakte lichtgewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De slechts drie maanden oude Mercedes is met flinke schade getakeld.

De auto raakte eerst aan de rand van de rijbaan. De bestuurder probeerde nog terug te sturen, maar dat mislukte. De auto schoot haaks over de afrit richting de N261 bij Waalwijk en kwam op de zijkant tot stilstand.

De bestuurder is behandeld door ambulancepersoneel en daarna door de politie naar huis gebracht. Rijkswaterstaat heeft de afrit van de A59 richting de N261 richting Kaatsheuvel afgesloten tijdens de bergingswerkzaamheden. Het wegdek moest onder andere worden schoongemaakt.