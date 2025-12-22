Arts krijgt boete voor voorschrijven coronamedicatie

Een arts uit Boxmeer heeft van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een boete gekregen voor het toedienen van twee medicijnen ter preventie van corona. De boete die de minister oplegde was drieduizend euro, maar de rechtbank in Den Bosch heeft de boete maandag verlaagd naar 1275 euro.

Protocollen in ontwikkeling In zo'n geval mag een arts de medicatie alleen voorschrijven als daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Als de protocollen en standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de behandelend arts en apotheker noodzakelijk.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kreeg in december 2021 meldingen dat een apotheek mogelijk de medicijnen ivermectine en HCQ zou verstrekken voor preventie of behandeling van Covid-19. Een inspecteur stelde vervolgens vast dat de arts uit Boxmeer in november en december van dat jaar in totaal 48 keer één van de medicijnen aan haar patiënten had voorgeschreven. De medicijnen stonden alleen niet geregistreerd in de indicaties van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Dat heeft de arts niet gedaan en ze overschreed daarmee de Geneesmiddelenwet. De minister legde de arts in oktober 2022 daarom een bestuurlijke boete van 3.000 euro op.

De arts legde zich hier niet bij neer en stapte uiteindelijk naar de rechter. Volgens de arts staat in de Geneesmiddelenwet niet duidelijk dat moet worden overgegaan tot het opleggen van een boete als een arts de bewuste medicatie zou voorschrijven. Ook stelt de arts dat zij zich heeft gehouden aan in het buitenland ontwikkelde protocollen of standaarden. Verder zegt zij te hebben overlegd met de betrokken apotheker.

Toedienen afgeraden

De rechtbank gaat hier niet in mee, omdat het voor de arts duidelijk zou zijn dat het ministerie over zou gaan tot straffen als deze medicatie werd voorgeschreven. Ook vindt de rechtbank dat het nog niet aannemelijk was dat het toedienen van deze medicatie zou worden goedgekeurd, omdat het eerder werd afgeraden.

De boete is wel verlaagd door de rechtbank naar 1275 euro, omdat de termijn tussen het voornemen om een bestuurlijke boete op te leggen en het doen van uitspraak niet meer dan twee jaar mag duren.