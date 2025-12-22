Vrouw knipt pinpas doormidden, maar is na babbeltruc toch 2000 euro lichter

Een vrouw uit Rijen is in juni slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een van de daders haalde meer dan 2000 euro van haar rekening door in de Bredase Mediamarkt spullen te kopen. In Bureau Brabant is hij maandag herkenbaar in beeld gebracht.

De beller is zeer overtuigend en de vrouw schrikt enorm van het bericht. Ze knipt haar bankpas meteen doormidden, zoals de persoon aan de telefoon uitlegt. Ze geeft haar pincode door aan de beller en doet de twee delen van de bankpas in een envelop.

Op dinsdag 24 juni wordt de vrouw uit Rijen rond zes uur gebeld door iemand die zegt van de fraudehelpdesk te zijn. De persoon vertelt de vrouw dat criminelen geld van haar rekening proberen te halen.

Man komt pinpas ophalen

De beller zegt dat er iemand langskomt om de pas op te halen en niet veel later wordt er daadwerkelijk aangebeld bij de vrouw. De man die voor de deur staat wil eerst de beller spreken en daarna neemt hij de envelop aan, met de doorgeknipte bankpas.

Als later op de avond de dochter van de vrouw belt, wordt haar nachtmerrie werkelijkheid. De dochter zag dat iemand die avond flink was wezen shoppen met de pas van haar moeder.

Shoppen in Mediamarkt

De man die de pinpas heeft gebruikt is herkenbaar te zien op bewakingsbeelden van de Mediamarkt in Breda. Hij loopt met een opvallende, zwarte zonnebril ruim een kwartier rond in de elektronicawinkel. Als hij gaat afrekenen, doet hij dat met de pinpas van de vrouw uit Rijen. Hij blijkt voor ruim 2000 euro aan spullen te hebben uitgezocht en met een volle tas loopt hij de winkel uit.

De man in de winkel heeft een kleine snor, draagt een zwarte zonnebril en een zwarte pet van het merk Under Armour. Hij draagt onder meer een donkergrijze trui met rits en heeft een verwassen, donkerblauwe spijkerbroek met gaten aan.