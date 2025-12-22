Dode bij bedrijfsongeval in Babyloniënbroek

Bij een bedrijfsongeval op een loonbedrijf aan de Broeksestraat in Babyloniënbroek is maandagmiddag iemand overleden.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd.

Hulpdiensten kwamen rond drie uur massaal naar het bedrijf toe. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Deze is uiteindelijk niet meer geland bij het bedrijf.

De arbeidsinspectie is onderweg naar het bedrijf en zal onderzoek naar het ongeval doen.