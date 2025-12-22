Navigatie overslaan

Dode bij bedrijfsongeval in Babyloniënbroek

Vandaag om 16:09 • Aangepast vandaag om 16:33
Bij het bedrijfsongeval is maandag iemand komen te overlijden (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink)
Bij een bedrijfsongeval op een loonbedrijf aan de Broeksestraat in Babyloniënbroek is maandagmiddag iemand overleden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. 

Hulpdiensten kwamen rond drie uur massaal naar het bedrijf toe. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Deze is uiteindelijk niet meer geland bij het bedrijf. 

De arbeidsinspectie is onderweg naar het bedrijf en zal onderzoek naar het ongeval doen.

Meerdere politiewagens kwamen naar het bedrijf toe (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De Arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar het bedrijfsongeval (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
