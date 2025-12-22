Van der Poel wint derde veldrit op rij, opvallend moment met toeschouwer

Mathieu van der Poel heeft maandag met overmacht de Plage Cross Hofstade gewonnen. De 30-jarige renner van Alpecin-Deceuninck won voor de derde dag op rij een veldrit. Tijdens de rit kreeg hij rook van een vape in zijn gezicht geblazen.

Het was zijn vierde zege in vier wedstrijden deze winter. Hij was zaterdag ook al de sterkste in de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen en zondag de beste in de wereldbekerwedstrijd in Koksijde. Bij zijn rentree als veldrijder vorige week zaterdag wist hij ook de winst binnen te slepen.

De cross in het Belgische Hofstade stond na 17 jaar weer op de veldritkalender. Van der Poel wachtte na de start een paar ronden en plaatste toen een versnelling op de lange zandstrook. Hij loste zijn medevluchter Thibau Nys, die vervolgens wat terugzakte. Van der Poel kwam solo over de finish.

X2O Trofee

De cross in Hofstade maakt deel uit van de minder aansprekende X2O Trofee, maar dat was niet te merken aan het startveld en de massale publieke belangstelling. Vrijwel alle toppers waren aanwezig.

Wout van Aert was maandag de beste van de rest. De Belg reed zich los uit de groep achtervolgers en reed in zijn eentje op gepaste afstand van Van der Poel naar de tweede plaats. Zijn achterstand bedroeg 41 seconden.

Rook in gezicht

Tijdens de rit deed zich nog een opvallend moment voor: een toeschouwer blies de rook van zijn vape in het gezicht van de langsrijdende Van der Poel. Die reed onverstoorbaar verder. De renner maakte er na afloop geen woorden aan vuil. Hij was juist heel tevreden over zijn optreden. "Zowel de benen als de techniek gingen perfect. Dan is crossen leuk", zei de Brabander bij Sporza.

De wedstrijden die hij fietst zijn ter voorbereiding op het WK veldrijden op 1 februari in Hulst. Van der Poel kan in de Zeeuwse gemeente voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden worden. Hij deelt nu nog het record met de Belg Erik De Vlaeminck, die ook zeven wereldtitels won.