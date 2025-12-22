Advertentie
Politieactie in Veldhoven voorbij: verwarde man aangehouden
Vandaag om 16:34 • Aangepast vandaag om 18:25
De politie heeft maandagmiddag een waarschuwingsschot gelost bij een huis aan de Witherenstraat in Veldhoven. Agenten kwamen ter plaatse voor een man met verward gedrag die zorgde voor een dreigende situatie. De man werd aan het begin van de avond aangehouden.
Onderhandelaars werden ingezet en ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) was aanwezig. Zij hebben de man in het huis op kunnen pakken.
Niemand raakte gewond.
De man zal worden overgebracht naar een zorginstelling.
