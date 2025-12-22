3300 kilo cocaïne gevonden in loods: pand in Standdaarbuiten gesloten

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke heeft een loods aan de Vlietweg in Standdaarbuiten voor een jaar gesloten, omdat er bij een inval op 3 november 3300 kilo cocaïne en een vuurwapen werden gevonden. De politie heeft in deze zaak acht verdachten aangehouden.

De burgemeester vond de sluiting van de loods noodzakelijk. "Bij drugshandel zijn vaak zware criminele betrokken, die nergens voor terugdeinzen", licht hij toe. "Met sluiting voorkomen we dat zij nog even langskomen en daarmee het leven van anderen in gevaar brengen."

De gemeente wijst erop dat drugsproductie en -handel vaak gepaard gaan met ernstige criminaliteit, zoals liquidaties, geweld, bedreigingen, corruptie en witwassen. Ook is er sprake van vermenging van de onder- en bovenwereld. “Daarom is het van groot belang dat we criminele netwerken die zich bezighouden met de invoer, productie en handel in drugs hard aanpakken”, schrijft de gemeente.

Waakzaam

Moerkerke: "Deze grote drugsvangst toont maar weer eens aan dat eigenaren en verhuurders van locaties waakzaam moeten zijn." Volgens hem moeten verhuurders potentiële huurders grondig screenen en hun panden regelmatig controleren. "Anders loop je het risico dat je pand gesloten wordt." In juli 2024 werden er nog kersen verkocht bij de loods.

Bij de inval in november zagen omwonenden veel politieauto’s en zwarte voertuigen bij de schuur staan. "Volgens mijn buurman is daar 's avonds vaak het nodige te doen, maar wat is niet bekend", vertelde een buurtbewoonster die met haar hond een wandeling maakte.