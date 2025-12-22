150 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen bij grote vuurwerkcontrole

De politie heeft afgelopen zaterdag bij een grote vuurwerkcontrole in de omgeving van Goirle ongeveer 150 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Agenten controleerden vooral het verkeer dat vanuit België de grens overstak, waar zij vermoedelijk net vuurwerk hadden gekocht.

Tijdens de actie controleerden de politie en douane tientallen voertuigen op het Gorps Baantje. Boa’s hielden tegelijkertijd toezicht in de bosgebieden langs de grens.

Naast het vuurwerk trof de douane ook zo’n 200 liter rode diesel, ruim 80 liter petroleum en illegale sigaretten aan. Deze overtredingen zijn door de douane afgehandeld. Het illegale vuurwerk is veiliggesteld en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf voor gevaarlijke stoffen.

Onder meer knalvuurwerk, vuurpijlen en Romeinse kaarsen behoren tot het illegale vuurwerk. Bij de komende jaarwisseling mogen consumenten voor het laatst siervuurwerk en kindervuurwerk afsteken.