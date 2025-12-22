Deze verpakkingen mogen vanaf 2026 ook bij het PMD-afval

Vanaf 1 januari wordt de lijst met afval dat in de plastic-, metaal- en drinkpakkenzak (PMD) mag uitgebreid. Onder meer koffiecapsules, huishoudelijke spuitbussen en verschillende verpakkingen mogen dan in de doorzichtige PMD-zak.

Aluminium en plastic koffiecapsules hoeven voortaan niet meer apart verzameld te worden, ze kunnen gevuld of leeg in de PMD-zak. Ook lege spuitbussen voor haarlak, deodorant en slagroom kunnen daarbij. De laatste toevoegingen zijn grotere folieverpakkingen en combinatieverpakkingen die gedeeltelijk uit plastic of metaal bestaan. Voorbeelden zijn broodzakken met een plastic venster, soepzakken, vleeswarenverpakkingen en kruidenzakjes.

Het uitbreiden van de PMD-lijst is mogelijk omdat recycletechnieken de laatste jaren sterk verbeterd zijn, aldus Verpact, dat de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland bekostigt. Het verbeteren van de afvalscheiding draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie, die Nederland in 2050 wil hebben.