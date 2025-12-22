Zorgen om uitbreiding ASML en 116-jarig koor stopt: dit gebeurde vandaag

Van inwoners van de Brainportregio maken zich steeds meer zorgen over de gevolgen van de uitbreiding van ASML tot een mannenkoor dat stopt na 116 jaar. Dit zijn de vijf verhalen die je deze maandag gelezen moet hebben.

ASML wil fors uitbreiden in Eindhoven met een nieuwe campus voor 20.000 extra medewerkers. Inwoners van de Brainport-regio maken zich in toenemende mate zorgen over stijgende huizenprijzen, zorg en bereikbaarheid. ASML investeert 93 miljoen in betere bereikbaarheid, maar driekwart denkt dat de uitbreiding ondanks zorgen doorgaat. Hier lees je het hele verhaal.

Het 116-jarige mannenkoor in Oudenbosch houdt ermee op vanwege vergrijzing. Met een gemiddelde leeftijd van 79 jaar en geen nieuwe aanwas zit er voor het koor niets anders op dan te stoppen. Het laatste concert wordt met gemengde gevoelens tegemoet gezien. Lees hier meer over het afscheid.

De provincie Noord-Brabant heeft per ongeluk te vroeg brieven over grondwaterbelasting verstuurd aan boeren. De brieven gingen de deur uit voordat Provinciale Staten had ingestemd met de nieuwe regels. De provincie biedt excuses aan en stuurt nieuwe brieven. Check het hier.

In Brabant zijn dit jaar 13 mensen omgekomen door moord of doodslag, minder dan vorig jaar. Opvallend is het hoge aantal oudere slachtoffers en drie gevallen van partnergeweld. Er is één onopgeloste zaak in Oss. Hier lees je de analyse.

Voetbalster Shanice van de Sanden keert na 9,5 jaar in het buitenland terug naar Nederland. De 33-jarige aanvalster tekent voor anderhalf seizoen bij PSV Vrouwen, waar ze tijdens de winterstop aansluit. Lees haar verhaal hier.