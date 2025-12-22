Fietser met geweld beroofd van telefoon door jongens op fatbikes in Heeze

Op de Geldropseweg in Heeze is een fietser in de nacht van zondag op maandag met geweld beroofd door een groep jongens op fatbikes. Het slachtoffer is geslagen door de jongens die er daarna met zijn spullen vandoor zijn gegaan.

Het slachtoffer fietste 's nachts rond kwart voor vier uur richting Heeze toen de weg voor hem werd geblokkeerd door vier jongens op twee fatbikes. Zij zeiden tegen het slachtoffer dat hij zijn geld en spullen moest afgeven.



Telefoon en AirPods gestolen

De vier jongens hebben het slachtoffer geslagen en zijn telefoon en AirPods gestolen. Na de beroving is er aangifte gedaan door het slachtoffer.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Ook als mensen camerabeelden hebben uit de omgeving wil de politie dit graag weten.