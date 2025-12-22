Drie verdachten aangehouden na drugsvondst in Nistelrode

De politie heeft maandagmiddag drie mensen aangehouden in een pand aan de Loosbroekseweg in Nistelrode. Medewerkers van de gemeente vonden tijdens een controle drugs en drugsgerelateerde spullen.

Tijdens een controle overdag stuitte de gemeente in het pand op de spullen, waarna de douane en politie werden ingeschakeld voor assistentie. In het pand vonden zij ook illegale sigaretten en drank.

De drie verdachten zitten vast. De politie verwacht de komende uren nog met onder andere een speurhond onderzoek te doen in het pand.