Schuur in brand door vuurwerkresten in container in Heeswijk-Dinther

Een schuur heeft in de nacht van maandag op dinsdag vlam gevat aan het Schuurkerkplein in Heeswijk-Dinther. In een vuilniscontainer naast de schuur is de brand ontstaan. De bewoner had eerder op de avond vuurwerk weggegooid in de container.

Het vuur sloeg van de container over naar de schuur en een coniferen. De bewoner wist de brand grotendeels zelf te blussen met emmers water. De brandweer nam het blussen daarna over.

Eerder op de avond had de bewoner de resten van categorie 1 vuurwerk zoals sterretjes die op straat lagen, opgeruimd en in de container gegooid. Daarna is de brand ontstaan. De schade bleef beperkt tot de buitenkant van de schuur. Er raakte niemand gewond bij de brand.