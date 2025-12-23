Politiechef bezorgd over toename geweld richting ME’ers

Politiechef van Oost-Brabant Sjoerd Top maakt zich zorgen over de hoeveelheid geweld richting ME’ers. Volgens hem neemt het geweld tijdens demonstraties toe. Ook werd de Mobiele Eenheid in 2025 vijftien procent vaker ingezet. Dat heeft gevolgen voor het reguliere politiewerk.

Dit soort inzetten hebben volgens de nieuwe politiechef van Oost-Brabant grote gevolgen voor ander politiewerk. Het ME-werk is een extra taak voor politiemedewerkers. “Als de ME wordt ingezet, betekent dat dat deze medewerkers niet in de wijken aanwezig zijn of als rechercheur zaken kunnen oplossen. Ze zijn dan ook niet beschikbaar om slachtoffers bij te staan. Als wij een peloton ME’ers inzetten, betekent dat dat vijftig politiemensen tijdens een dienst geen ander politiewerk kunnen doen. Dat is een enorme capaciteit. Dat zijn keuzes die wij iedere dag moeten maken”, legt Top uit. Het afgelopen jaar deden 21 agenten aangifte van poging tot doodslag. Een jaar eerder waren dat nog drie aangiftes.

Dit jaar moest de Mobiele Eenheid vijftien procent vaker in actie komen dan vorig jaar. Onder meer bij een azc-demonstratie in Uden en tijdens het kampioensfeest van PSV was de ME aanwezig. In Den Bosch stond de ME uit voorzorg paraat omdat er signalen waren dat een bestorming van een azc werd voorbereid.

Te snel oproepen?

Top, die in het verleden zelf ME’er was, bestrijdt het idee dat de Mobiele Eenheid soms te vroeg wordt ingezet. “Een burgemeester moet altijd toestemming geven voor de inzet van de ME. Die is zich er ook van bewust dat politiemensen dan niet in de wijk actief kunnen zijn. De inzet is altijd gebaseerd op informatie die wij ontvangen vanuit onze informatieorganisatie.”

Om goed te weten wat er in de samenleving speelt, zoekt de politie contact met zogeheten bondgenoten. “Dat kunnen voetbalsupporters zijn, influencers of mensen die actief zijn in de agrarische sector. Zij proberen anderen op een positieve manier te beïnvloeden om geen geweld te gebruiken. Wij proberen samen met deze bondgenoten ervoor te zorgen dat het recht op demonstratie en manifestatie gewaarborgd blijft, zonder dat het tot geweld leidt.”

Traangas uit waterkanon

De toename van geweld richting politiemensen en ME’ers baart Top zorgen. De politie en de ME krijgen daarom van de minister meer middelen tot hun beschikking. Zo komen er grotere bussen pepperspray. “En als het echt fout loopt, kunnen we voortaan waterkanonnen inzetten die niet alleen water spuiten, maar ook een vorm van traangas. Dat doen we alleen met toestemming van de burgemeester. We willen echt voorkomen dat we in een situatie belanden waarin ME’ers hun vuurwapen moeten trekken. Als de wapenstok niet meer volstaat, bieden deze middelen in ieder geval de mogelijkheid om zwaarder geweld te voorkomen.”

Met deze maatregelen hoopt Top dat het geweld afneemt. Tegelijkertijd ziet hij dat ervaren ME’ers soms bewust stoppen met hun extra taak. “Dat heeft te maken met de hoeveelheid geweld, maar ook met het aantal inzetten. Soms hebben ze in een periode van twee à drie maanden geen enkel weekend vrij. Dat baart zorgen.”