Politiechef vreest opnieuw geweld rond jaarwisseling: 'Spreek elkaar aan'

De jaarwisseling blijft voor de politie een spannende periode. Politiechef Sjoerd Top van Oost-Brabant verwacht opnieuw geweld en vernielingen, maar hoopt dat de strengere regels en maatschappelijke bewustwording de komende jaren voor verbetering zorgen.

Volgens de politiechef hebben zwaarder vuurwerk, alcoholgebruik en het gebruik van verdovende middelen ervoor gezorgd dat de situatie tijdens oud en nieuw de afgelopen jaren onhoudbaar werd voor de politie. Daarom probeert hij zijn mensen zo goed mogelijk voor te bereiden op de jaarwisseling.

Volgens Top zal de komende jaarwisseling waarschijnlijk niet veel anders verlopen dan voorgaande jaren. Hij verwacht vernielingen en geweld tegen hulpverleners. “We zullen dit jaar nog een keer goed moeten doorkomen, in de hoop dat het de komende jaren langzaam minder wordt. Met het verbod op consumentenvuurwerk zal het niet meteen naar nul gaan, maar ik ben blij met de ingezette lijn.”

“Agenten hebben extra trainingen gehad en krijgen speciale gehoorbescherming om gehoorschade te voorkomen. Tegelijkertijd kunnen ze blijven horen wat er geroepen wordt, zodat ze onderling in contact blijven. Daarnaast zijn ze uitgerust met helmen, zodat de kans op lichamelijk letsel kleiner wordt wanneer ze worden bekogeld”, vertelt Top.

Hij vervolgt: “We hebben deze maatregelen versneld ingevoerd, zodat ze ook tijdens oud en nieuw beschikbaar zijn. Maar uiteindelijk gaat het om een breder maatschappelijk probleem, waarin we zien dat mensen denken geweld te kunnen gebruiken tegen politiemensen.”

Extra knallen dit jaar?

Top verwacht niet dat mensen dit jaar extra vuurwerk afsteken omdat het de laatste jaarwisseling is waarin consumentenvuurwerk is toegestaan. “Het merendeel van de mensen is daar wel bewust mee bezig. Het is jammer dat de goeden moeten lijden onder de kwaden. Daarom wens ik ons als samenleving toe dat we elkaar eerder aanspreken.”

Volgens de politiechef moet het niet gaan om ‘ikke, ikke, ikke’, maar om samen verantwoordelijkheid nemen. “We moeten in gezamenlijkheid proberen deze samenleving prettiger te maken. Dat begint al met deze jaarwisseling. Spreek elkaar aan op momenten waarop je ziet dat dingen gebeuren waarvan we allemaal weten dat ze niet goed zijn voor de samenleving.”