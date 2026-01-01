Brabant met ervaren rijders én 60-jarige debutant naar Dakar Rally

De Dakar Rally is al jaren een Brabants feestje. Ook dit jaar zijn diverse provinciegenoten actief in de rally der rally’s. Van bekende en ervaren coureurs tot een 60-jarige rookie, Dick van Culenborg uit Hank. "Rijden in een buggy is de funfactor ten top", zegt hij.

In Saudi-Arabië keert Janus van Kasteren uit Veldhoven na een jaar afwezigheid terug in de Dakar Rally. De komende editie doet hij niet meer mee met een truck, maar debuteert hij in een auto. "Ik vind de overstap wel leuk. Het is echt een vette auto om in te rijden", vertelt Van Kasteren die samen met vriend Michiel Becx uit Vessem en Roger Grouwels een team startte. "In de auto is er wat meer beleving dan in de truck. Het gaat sneller en het is zwaarder."

"Bij onoplettendheid gaat het in een auto eerder fout dan in een truck."

In een truck kon Van Kasteren meer risico's nemen. "Bij een gat in de weg bijvoorbeeld reed ik daar gewoon overheen. In de auto is dat anders, dan heb je een probleem. Bovendien heb je in een truck een beter overzicht, nu weet je minder goed wat er gaat komen. Het samenspel met de navigator in de auto (Marcel Snijders uit Neerkant, red.) is veel belangrijker. Maar hoe ervaren je ook bent, bij een onoplettendheid kan het fout gaan." Aan de eindoverwinning, zoals in 2023 bij de trucks, of een podiumplaats denkt Van Kasteren niet. Het uitrijden van de Dakar Rally is doel nummer één. "Het niveau bij de auto’s ligt heel hoog. De finish halen is al een flinke uitdaging, dat is lastiger dan in een truck."

Janus van Kasteren deed eerder altijd in een truck mee.

Bij de trucks zien we wel Egbert Wingens uit Schaijk, met naast hem zijn partner Marije en monteur Marijn Beekmans. Zíjn voornaamste doel is om in de buurt te blijven van teamgenoot Paul Spierings die in een buggy voor het klassement gaat. "We rijden als een stuk service voor Paul, dus ik moet proberen zo dicht mogelijk bij hem te blijven. Het beste zou zijn als we hem helemaal niet zien. Maar ik probeer natuurlijk zelf ook een goed klassement te rijden." Wingens is onder de indruk van de aanpak van Spierings, die met een enorm team naar Saudi-Arabië afreist. "Hij pakt het serieus aan, dat vind ik ook belangrijk. Hij wil niets aan het toeval overlaten." De coureur uit Schaijk is benieuwd naar de route, die volgens hem altijd een verrassing is. "Ik zag in het schema zelfs dagen van 800 of 900 kilometer. Je weet nooit precies wat je tegenkomt. Ik hoop wel dat de organisatie niet, net als in Argentinië, kiest voor veel slechte stuiterpaden en weinig uitdagingen met zand. Toen had ik er geen zin meer in. Ik wil genieten achter het stuur."

"Ik ga als een soort ANWB een bijdrage leveren."

Dick van Culenborg uit Hank maakt op 60-jarige leeftijd zijn debuut in de Dakar Rally. Hij was er al vaker bij als toeschouwer en sponsor, maar nog nooit als deelnemer. De voormalig motorrijder stapt in de buggy samen met leeftijdsgenoot Mark Klinkhamer. “We zijn al best lang bezig met de voorbereidingen en ik voel de spanning oplopen. Maar ik heb er vooral veel zin in”, geeft hij aan. In Saudi-Arabië krijgt hij binnen Team Rebellion & Spierings de rol als ‘snelle assistent’ voor de Zwitserse teameigenaar Alexandre Pesci. “Het doel van het team is om alles aan de finish te krijgen en ik ben gevraagd om daar als een soort ANWB een bijdrage aan te leveren. Het was voor mij nu of nooit.”

Alle Brabantse coureurs op een rijtje:

Trucks:

Brabantse coureurs in de Dakar Rally 2026: Marnix Leeuw uit Eindhoven en Egbert Wingens uit Schaijk Auto's:

Michiel Becx uit Vessem en Janus van Kasteren uit Veldhoven. Buggy's:

Dick van Culenborg uit Hank, Kees Koolen uit Bergeijk en Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel.