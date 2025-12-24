Bruin, bordeaux en een vleugje glitter: dit trek je aan met kerst

Een chique jasje, hoge hakken of een t-shirt: wat trek je aan tijdens kerst? Voor die vraag moet je zijn bij Mitchel Muller van modezaak Van Tilburg in Nistelrode. Hij weet precies welke kleuren en stoffen je uit de kast moet trekken voor het diner bij je schoonfamilie.

Als we het hebben over een outfit om goed voor de dag te komen bij de schoonouders, dan noemt hij specifieke stoffen en kledingstukken. Om te beginnen bij de mannen: "Dan moet je toch echt wel denken aan fluwelen en wollen stoffen. Denk ook aan strak gesneden pakken of een casual look met een blazer en een coltrui."

Om voorop te stellen: "Trek wat aan waarin je jezelf comfortabel voelt", zegt de assistent floormanager en personal shopper in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Maar als je dan toch wat langer stil wil staan bij je outfit, zijn de kleuren bruin en bordeauxrood volgens Mitchel niet te missen.

Glans en glitter voor de dames

Dan de feestelijke outfit voor de dames. Daarbij mogen de 'glans en glitter' niet ontbreken. "Een elegant jurkje, een chique gebreide trui en vest. Leuk met een sparkle en accessoires."

Maar een casual look kan natuurlijk ook prima tijdens de drukke feestdagen. Mitchel raadt dan aan om een donkere spijkerbroek of pantalon uit de kast te trekken met een fijne trui en een nette schoen. "Ik ga zelf wel voor een strikje of een stropdas", zegt hij.

Voor vrouwen zijn er wat dat betreft ook genoeg opties. Dan noemt Mitchel weer de pantalon, maar ook een rok is geschikt. Om helemaal casual te gaan, is ook een gebreide jurk met bijvoorbeeld een leuke glans een optie. Hij geeft toe dat het voor vrouwen makkelijker is om een nonchalante outfit aan te trekken. "Daar doe je leuke sieraden, een mooi tasje of een goede hak bij."

Dan de onvermijdelijke vraag: wat zijn voor Mitchel echte missers om aan te dragen? "Een joggingpak", zegt hij stellig. "Tenzij een joggingpak met een glittertje."