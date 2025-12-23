Toekomst Tilburgse petanque-vereniging onzeker door financiële problemen

Petanque Vereniging Tilburg (PVT) zit in zwaar weer. Door hoge vaste lasten en een teruglopend aantal leden staat het voortbestaan van de jeu-de-boulesclub onder druk. "Als we niet rondkomen, zitten we enorm in de problemen", vertelt voorzitter Ad Hamers.

Volgens Hamers is de situatie zorgelijk. De vereniging kampt met vaste lasten van ongeveer 20.000 euro per jaar, terwijl het ledental nog maar rond de zeventig ligt. Hierdoor ontstaat er een financieel tekort. "Als we dat gat niet kunnen vullen, gaat het niet lukken", vertelt hij.

De club is voor veel leden meer dan alleen een sportvereniging. Het is een belangrijke ontmoetingsplek, vooral voor ouderen, maar ook voor jongeren. "Ik vind het wel leuk om hier te zijn. Hier praat ik anders dan met vrienden van mijn eigen leeftijd. Ik vind het ook fijn om mijn steentje bij te dragen tegen de eenzaamheid van ouderen", zegt een 21-jarige petanque-speler.

Onmisbaar geworden

Voor sommige leden is de vereniging zelfs onmisbaar geworden. "Tja, wat moet ik zeggen? Dit is echt alles voor mij. Al mijn sociale contacten zijn hier. Die heb ik thuis niet", vertelt een lid. "Ik kan niet eens meer ‘boulen’ en ik ben hier nog steeds", vult een man in het publiek aan. "Ik moet gewoon onder andere mensen zijn."

Zak en as

Dat de club mogelijk moet stoppen, zorgt ook voor veel zorgen onder de leden. "Het zou heel jammer zijn om dit stukje gemeenschap te missen en we moeten er alles aan doen om dit te behouden", zegt het 21-jarige lid.

De voorzitter durft zich ook nauwelijks voor te stellen wat er gebeurt als PVT ermee ophoudt. "Als het hier stopt, zullen veel ouderen in zak en as zitten. Dit is alles wat ze hebben."