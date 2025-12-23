Niet alles hoeft op tafel: zo blijft het gezellig met kerst

Kerstlichtjes aan, hapjes op tafel… en dan toch die ene opmerking van je oom die de sfeer nét doet kantelen. Tijdens de feestdagen wil iedereen het gezellig houden, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Welke thema’s zorgen het snelst voor spanning, en hoe voorkom je dat de gezelligheid verdwijnt nog vóór het dessert?

Als je gedoe tijdens het kerstdiner wil vermijden moet je volgens gezinspsycholoog Rianne de Laat niet beginnen over politiek. ''Dit kan polariserend werken. Als meningen ver uit elkaar liggen, is het beter dat gesprek te bewaren voor een ander moment'', vertelt De Laat.

Harmonie

Polarisatie past niet bij de verwachtingen rondom kerst. Het draait om harmonie, gezelligheid en met elkaar willen verbinden. Een ander onderwerp dat daar niet bij hoort is verdriet.

Maar die gevoelens mogen er wel zijn. ''Stel, iemand voelt zich bedrukt en geeft dat van te voren aan. Dan kun je voorstellen om een stukje te gaan wandelen of één-op-één even te checken: waar heb je behoefte aan? Zo krijgt diegene het gevoel dat hij of zij er ook mag zijn'', zegt De Laat.



Verantwoordelijkheid

Ondanks dat er met Kerst ruimte is voor ieders gevoel, wordt dit niet altijd zo ervaren. Vooral kinderen voelen zich tijdens de feestdagen vaak verantwoordelijk voor de gevoelens van hun ouders. Terwijl het volgens De Laat juist belangrijk is dat zij hun grenzen mogen aangeven zodat ze zich niet vastgepind voelen. ''Het is oké om te zeggen: 'mam, ik red twee uur ’s middags niet, we komen van dan tot dan'.''

Die eerlijkheid vraagt ook iets van ouders. Zij kunnen hun wensen uitspreken, maar het is belangrijk om hun kinderen daar niet op vast te pinnen en dankbaar te zijn voor wat er wél is. ''Accepteer dat je dochter in plaats van ananasbavarois chocolademousse heeft gemaakt'', zegt De Laat. ''Als je die verwachtingen kunt loslaten, voelen kinderen zich gerespecteerd. Zo ontstaat er meer rust en vaak ook meer gezelligheid.''