Bedelaars in Breda kunnen een Jumbo-bon ophalen na boete

Wie in Breda een boete krijgt voor bedelen, kan sinds maandag terecht bij Team Thomas NL voor een Jumbo-cadeaubon. De stichting, opgericht door advocaat Peter Schouten, biedt zo een tijdelijke oplossing voor een beleid dat de kwetsbare mensen raakt. “Zo'n boete is symboolpolitiek, het lost het probleem van dakloosheid helemaal niet op,” zegt Schouten.

In totaal zijn er 100 bonnen beschikbaar, die worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt, mogelijk gemaakt door donaties van betrokken Bredanaars. Algeheel bedelverbod Sinds juni 2018 geldt in Breda een algeheel verbod op bedelen. Volgens de gemeente is het bedoeld om overlast te beperken, oorspronkelijk vooral om Roemeense bendes aan te pakken.

Met deze actie kunnen daklozen die een boete hebben gekregen voor bedelen, zich melden bij de stichting en direct een Jumbo-bon ter waarde van 20 euro ophalen, zodat ze alsnog iets te eten hebben met Kerst.

Team Thomas NL steekt de handen uit de mouwen voor dak- en thuislozen en andere kwetsbare mensen met urgente problemen.

Inge Verbaasdonk, fractievoorzitter van SP in Breda, volgt het onderwerp al jaren. Ze wijst erop dat de Roemeense bendes, waarvoor het bedelverbod oorspronkelijk bedoeld was, nog nooit een boete hebben gekregen terwijl lokale daklozen juist steeds vaker worden beboet. Zo steeg het aantal boetes van 2 in 2022 naar 95 begin 2024.

Boetes lossen niets op

Het probleem ligt volgens Schouten niet bij de daklozen maar bij de opvangplekken. “De daklozenopvang zit overvol, mensen hebben nauwelijks toegang tot voedsel of onderdak en moeten bedelen om te overleven. En dan krijgen ze daar ook nog een boete voor.'' De overheid biedt volgens hem geen structurele oplossing, terwijl dat juist nodig is.

Verbaasdonk benadrukt dat de stijgende boetes laten zien dat vooral kwetsbare mensen de dupe worden van het beleid. “De echte problemen los je er niet mee op, maar de zwaksten worden er wel door gestraft,” zegt ze.

Tijdelijke oplossing voor bedelaars

Schouten benadrukt dat het vooral gaat om tijdelijke hulp, omdat er geen structurele oplossing is voor het tekort aan opvang en begeleiding. “Deze boete kunnen de mensen vaak niet betalen en het helpt ze niet aan eten of onderdak. Of moeten ze de boete gaan opeten.''

Hij hoopt dat de gemeente op termijn andere keuzes gaat maken en structureel zorgt voor opvang en hulp. ''Zorg dat je mensen ondersteunt in plaats van ze te beboeten voor iets wat ze moeten doen om te overleven.''