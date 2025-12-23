‘Drugshuis’ gaat pas na kerst dicht uit medeleven met moeder en kind

Een huis aan de Zaagmolenweg in Beek en Donk gaat vier maanden dicht nadat er begin november harddrugs werden gevonden. De rechter heeft de gemeente over dat besluit in het gelijk gesteld. De maatregel gaat wel pas na de kerstdagen in: uit medeleven met de betrokkenen, meldt de gemeente.

De harddrugs werden gevonden tijdens een politieactie op zondag 9 november. Burgemeester Lianne van der Aa van de gemeente Laarbeek zegt hierover 'dat harddrugs geen plek hebben in een woonwijk’.

Daarnaast heeft de rechtbank bij het besluit rekening gehouden met de overlast die de bewoners veroorzaakten. Ook werden er een wapen en illegaal zwaar vuurwerk gevonden in het huis.

Medeleven met de bewoners

Burgemeester Van der Aa geeft aan dit besluit haar niet licht valt. Daarom zegt de gemeente het huis pas te sluiten na de kerstdagen, op maandag 29 december. Een moeder en kind die in het huis wonen, is volgens de gemeente ‘passende zorg en begeleiding aangeboden’. "Deze mogelijkheid staat nog steeds voor hen open", besluit de gemeente.