Onderwijsassistent Peter is ook reservist in het leger en dit is waarom
In 2025 is het aantal Nederlanders dat het leger inging enorm toegenomen. Vooral de groei van het aantal reservisten valt op. Peter van Beurden uit Oisterwijk is zo'n reservist. Hij koos er dit jaar bewust voor om zich, naast zijn reguliere baan als onderwijsassistent, aan te sluiten bij defensie.
In het dagelijks leven is Peter van Beurden (45) onderwijsassistent in het speciaal onderwijs, maar in september werd hij beëdigd als reservist bij 30 Infanteriebataljon (30InfBat) in Oirschot. "Ik had altijd wel de interesse voor het leger. Ik heb zelf de sportopleiding gedaan en daar zit ook de richting politie/defensie in", legt hij uit. "Later ben ik gaan werken als sportinstructeur en heb ik in de beveiliging gewerkt als bijbaan."
Dit jaar koos hij ervoor om zijn interesse om te zetten in daden en is hij een van de duizenden mensen die in 2025 de stap naar het leger zette. In vier jaar is het personeelsbestand van Defensie met bijna 20 procent gegroeid. Sinds Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel heeft het ministerie er bijna 12.500 mensen bij gekregen. Dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door de NOS. Bij de laatste telling, op 1 december, werkten bijna 80.000 mensen bij Defensie. Dat waren er in 2022 nog 67.400. Alleen al in dit nog lopende jaar kwamen er 5567 mensen bij.
Wat doet een reservist?
Vooral de groei van het aantal reservisten valt op. Daarvan zijn er dit jaar ruim 1400 bij gekomen. In totaal zijn er nu 9172 reservisten in Nederland. Reservisten trainen regelmatig om hun militaire basisvaardigheden op peil te houden. Ze worden bijvoorbeeld ingezet voor het bewaken van binnenlandse infrastructuur zoals havens en luchthavens. Ook kunnen ze ondersteunende taken doen voor het beroepsleger en helpen bij rampen.
Jeugd kennis laten maken met beroepen
Dat Peter uiteindelijk de stap zette, kwam voort uit zijn dagelijkse werk. "In het speciaal onderwijs werken we met keuzemodules waarin de jeugd kennismaakt met verschillende beroepen. Kok, webshops maken, ict en meubelmakerij", legt hij uit.
"Maar we hadden ook een module over geüniformeerde beroepen als politie en soldaten. Ik maakte die module samen met een collega die oud-militair is. Die zag dat ik toen ik daarmee bezig was en ik bijvoorbeeld een bootcamp gaf aan de leerlingen, ik begon te stralen. 'Dat is echt weggelegd voor jou', zei hij. Zodoende ben ik me er in gaan verdiepen en zo ben ik erin gerold."
Situatie in de wereld
Dat de situatie in de wereld ook vroeg om extra mensen bij Defensie, is voor Peter niet meer dan een bijkomstigheid. Vooral zijn eigen interesse trok hem over de streep. "Het voelt niet als een maatschappelijke verplichting, dit komt echt vanuit mezelf. Ik heb ook de ambitie om me hierin verder te ontwikkelen."
Als reservist doet Peter zijn werk voor Defensie naast zijn werk op school. "Ik ben per maand twee trainingsavonden en één zaterdag bezig met mijn werk als reservist. Dus mijn werkgever heeft er verder geen last van. Het kan zijn dat je gevraagd wordt om je als reservist in te zetten, onder je reguliere werktijd, maar dat is nu nog niet gebeurd."
Beroepsmilitair worden?
Op zijn 45e is Peter nu dan toch werkzaam voor Defensie. Vindt hij het niet jammer dat hij 25 jaar geleden die stap niet heeft gezet? "Op zich wel ja. Had ik dit eerder geweten dan was ik waarschijnlijk wel beroeps geworden. Op zich is dat jammer."