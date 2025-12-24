Onderwijsassistent Peter is ook reservist in het leger en dit is waarom

In 2025 is het aantal Nederlanders dat het leger inging enorm toegenomen. Vooral de groei van het aantal reservisten valt op. Peter van Beurden uit Oisterwijk is zo'n reservist. Hij koos er dit jaar bewust voor om zich, naast zijn reguliere baan als onderwijsassistent, aan te sluiten bij defensie.

In het dagelijks leven is Peter van Beurden (45) onderwijsassistent in het speciaal onderwijs, maar in september werd hij beëdigd als reservist bij 30 Infanteriebataljon (30InfBat) in Oirschot. "Ik had altijd wel de interesse voor het leger. Ik heb zelf de sportopleiding gedaan en daar zit ook de richting politie/defensie in", legt hij uit. "Later ben ik gaan werken als sportinstructeur en heb ik in de beveiliging gewerkt als bijbaan." Dit jaar koos hij ervoor om zijn interesse om te zetten in daden en is hij een van de duizenden mensen die in 2025 de stap naar het leger zette. In vier jaar is het personeelsbestand van Defensie met bijna 20 procent gegroeid. Sinds Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel heeft het ministerie er bijna 12.500 mensen bij gekregen. Dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door de NOS. Bij de laatste telling, op 1 december, werkten bijna 80.000 mensen bij Defensie. Dat waren er in 2022 nog 67.400. Alleen al in dit nog lopende jaar kwamen er 5567 mensen bij. Wat doet een reservist?

Vooral de groei van het aantal reservisten valt op. Daarvan zijn er dit jaar ruim 1400 bij gekomen. In totaal zijn er nu 9172 reservisten in Nederland. Reservisten trainen regelmatig om hun militaire basisvaardigheden op peil te houden. Ze worden bijvoorbeeld ingezet voor het bewaken van binnenlandse infrastructuur zoals havens en luchthavens. Ook kunnen ze ondersteunende taken doen voor het beroepsleger en helpen bij rampen.