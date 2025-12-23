Huisbakkers trekken aan het kortste eind, Jumbo mag afscheid van ze nemen

Jumbo mag toch afscheid nemen van zijn huisbakkers, zo heeft de rechter in Den Bosch dinsdag besloten. De vorderingen van drie bakkerijen die via een rechtszaak wilden voorkomen dat hun overeenkomst met Jumbo in januari 2026 stopt, zijn afgewezen.

De bakkerijen, onderdeel van het overkoepelende Bake Five, waren het niet eens met het opzeggen van hun contract door Jumbo. Volgens hen zou Jumbo ze extra overgangstijd moeten gunnen waardoor de super ook in 2026 nog brood zou moeten afnemen.

Maar volgens de rechter was sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd die eindigde in maart 2025. Jumbo liet in januari weten dat de afspraak zou eindigen, maar gunde de bakkerijen nog een transitie-periode tot januari 2026. De keten heeft ervoor gekozen met een andere bakker verder te gaan.

Naar het oordeel van de rechter heeft Jumbo ruimschoots voldoende tijd gegeven aan Bake Five om zich aan te passen. Jumbo heeft ook al nieuwe afspraken gemaakt met een andere broodleverancier, die niet zomaar kunnen worden teruggedraaid.