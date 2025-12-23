Op deze manier vier je volgend jaar veel vakantie voor weinig vrije dagen

Zo lang mogelijk vakantie voor zo min mogelijk vakantiedagen, dat willen we natuurlijk allemaal. Als je het slim aanpakt met het opnemen van je vakantiedagen, lig jij volgend jaar op verschillende momenten extra lang op je strandbedje. Hoe? Dat zochten wij voor je uit!

Pasen We beginnen bij Pasen. Tweede Paasdag valt in 2026 op maandag 6 april. Pak je de week erna vier dagen vrij dan heb je met de weekenden ervoor en erna opgeteld negen dagen vrij in totaal. Misschien heb je geluk en krijg jij van je baas op Goede Vrijdag, op vrijdag 3 april, ook vrij. Dat maakt tien.

We gaan er hierbij vanuit dat je fulltime werkt, van maandag tot en met vrijdag, en geen rekening hoeft te houden met schoolvakanties. Door slim te plannen met feestdagen en weekenden kan je in 2026 door 26 vakantiedagen - gemiddeld hebben we in Nederland 25,6 vakantiedagen - op te nemen maar liefst 52 dagen vrij zijn, verdeeld over meerdere periodes. Pak je agenda er maar bij.

Koningsdag

Koningsdag valt dit jaar op een maandag. Sowieso al lekker, een extra weekenddag. Als je nu zorgt dat je de dagen daarna ook weer vier dagen vrij neemt, heb je er wéér negen. Beginnen de ideeën voor een leuke trip al te borrelen?

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, alleen is het in ons land maar eens in de vijf jaar een officiële vrije dag. Dat laatste is helaas in 2026 niet het geval, tenzij het in je cao staat. Mocht je zo'n mazzelaar zijn, dan kan je maandag 4 mei vrij pakken en je hebt vier dagen weekend. Mooie kans voor een stedentrip.

Hemelvaart en Pinksteren

Op donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag. Vraag je werkgever of je de 15e vrij mag zijn en je hebt al een lang weekend te pakken.

Onze tip: als je de week erna vakantie neemt kom je uit bij Pinksteren, op zondag 24 en maandag 25 mei. Ben je nu écht toe aan bijna drie weken niks of juist een gave reis? Neem dan ook de week na Pinksteren vrij. Dat zijn achttien vrije dagen voor maar tien vakantiedagen. Lekker!

December

Je werkjaar halverwege december afsluiten, klinkt je vast als (kerst)muziek in de oren. Eerste kerstdag valt volgend jaar op een vrijdag, net als nieuwjaarsdag. Neem van maandag 21 december tot en met 31 december vrij, en je hoeft zestien dagen niet te werken. Daarvoor lever je maar de helft in. Kan je helemaal uitgerust aan 2027 beginnen.