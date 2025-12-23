Tijdens oud en nieuw is New Years EHVE in Eindhoven live te volgen bij Omroep Brabant. We zenden de show tijdens de jaarwisseling uit op web, app, YouTube, Brabant+ en televisie.

Op dinsdag 31 december kunnen bezoekers op het Stadhuisplein terecht bij New Years EHVE. Een avond met muziek, licht, projecties en vuurwerk. Om middernacht wordt gezamenlijk afgeteld naar het nieuwe jaar, waarna een vuurwerkshow volgt, gevolgd door muzikale optredens.

New Years EHVE vindt dit jaar voor het eerst plaats op het Stadhuisplein in het centrum van de stad. De vorige edities werden gehouden op het 18 Septemberplein bij de Lichttoren.

Het programma duurt van negen uur 's avonds tot half twee 's nachts. De toegang is gratis. Mocht je er nu zelf niet bij kunnen zijn? Geen probleem! Omroep Brabant zendt New Years EHVE uit op web, app, YouTube, Brabant+ en televisie. De livestream is van tien uur 's avonds tot een uur 's nachts te volgen.

In de video hieronder zie je hoe de nieuwjaarsshow wordt gemaakt: