Waarschuwingsschot gelost bij arrestatie in Roosendaal, man (25) opgepakt

De politie heeft maandag een waarschuwingsschot gelost tijdens een arrestatie van een 25-jarige man in Roosendaal. De politie vermoedde dat de man een wapen bij zich had. Een duikteam van de politie vond later op de dag een vuurwapen in een beek aan De Genestetlaan, zo maakte de politie dinsdag bekend.

Surveillerende agenten zagen de man rond halfzes maandagochtend op een grasveld staan aan de Watermolenberg. Toen de man de agenten zag, liep hij meteen weg. De agenten volgden de man en zagen dat hij iets in zijn hand had dat op een vuurwapen leek.