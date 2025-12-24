Criminaliteit in het buitengebied krijgt extra aandacht door eierdozenactie

Criminaliteit in het buitengebied is een hardnekkig probleem. Afgelegen schuren en erven zijn aantrekkelijk voor criminelen die er rustig hun gang kunnen gaan. Met een opvallende campagne, de verkoop van speciale eierdoosjes bij verschillende streekwinkels, willen drie Brabantse gemeentes bewoners extra alert maken op verdachte situaties. Twan van den Berg van boerderij De Bosrand in Uden is één van de deelnemers van de actie.

In de jaren vijftig begonnen de opa en oma van Twan het boerenbedrijf. Inmiddels heeft hij de boerderij overgenomen, samen met zijn ouders en broertje. "We hebben een melkveebedrijf met vijftig melkkoeien én een boerderijwinkel." In de winkel verkoopt hij verschillende producten van collega's uit de buurt. Van groente en fruit tot kaas en eieren. Sinds kort verkoopt hij de eieren in een speciaal doosje met daarop een duidelijke boodschap. "Geef criminaliteit niet de vrije uitloop", leest hij voor.

Het eierdoosje van de actie

Op de eierdoosjes staan signalen waaraan men verdachte situaties kunnen herkennen. Daarnaast staat er een QR-code op die naar een website gaat met meer informatie en de belangrijkste meldpunten. "Voorbeelden kunnen afgeplakte ramen of een vreemde geur zijn. ", vertelt Hans van der Pas, burgemeester van de gemeente Maashorst.

Sinds kort doen zij mee, samen met de gemeente Boekel en Land van Cuijk, aan de actie van het Platform Veilig Ondernemen (PVO). "We hebben drieduizend van deze doosjes verdeeld over de drie gemeentes. Ze zijn te vinden bij verschillende streekwinkels, zo ook bij boerderij De Bosrand."

"Zo'n twee van de drie mensen ziet weleens iets verdachts, maar slechts één op de tien meldt het."

Eén op de vijf agrariërs in het buitengebied wordt benaderd door criminelen, weet de burgemeester. "De vraag is vaak of zij een schuur of stal beschikbaar willen stellen. Meestal voel je wel aan dat het niet klopt, maar soms is het toch aantrekkelijk om iets te verhuren." "Maar wij zeggen, doe dat niet", adviseert van der Pas. "Want je faciliteert criminaliteit in het buitengebied en kunt er zelf ook problemen mee krijgen. En aan de omwonenden vragen we door deze actie om opvallende dingen te melden. Zo'n twee van de drie mensen ziet weleens iets verdachts, maar slechts één op de tien meldt het."

Het erf van boer Twan

De boerderij van Twan is één van de vele agrarische bedrijven in de drie gemeentes. Zelf heeft hij ook al meermaals last gehad van criminele acties. Zo lopen er af en toe mensen over het erf die er eigenlijk niets te zoeken hebben. "En er is in de afgelopen jaren twee keer ingebroken. Dat is heel vervelend. Het geeft een onveilig gevoel dat er mensen binnen zijn geweest die hier niets te zoeken hebben." "De laatste keer hebben ze de kassa meegenomen uit de winkel", vertelt hij. "En bij een eerdere diefstal hebben ze een kluis meegenomen. Die stond tijdelijk voor een vriend van ons opgeslagen in een van de stallen. Die inbrekers dachten waarschijnlijk dat de buit binnen was en hebben het meegesjouwd, maar er zat niets in." Ondanks dat er niet veel is gestolen, hangen er sindsdien toch camera's op het erf van Twan. Daarnaast heeft hij een helder antwoord, wanneer ongevraagde bezoekers of huurders langskomen. "Ze hebben hier niets te zoeken. We willen geen gedoe. We doen met deze actie mee, omdat we een veilig buitengebied willen promoten. Ook hopen we dat mensen sneller een melding maken als er iets is."