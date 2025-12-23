'Stilstaan is geen optie', Draaiend Huis krijgt groen licht voor reparatie

Het Draaiend Huis in Tilburg staat al even stil, maar zal na een grondige opknapbeurt weer volop gaan draaien. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het iconische kunstwerk van John Körmeling van nationaal belang is en behouden moet blijven zoals het is bedoeld. Inclusief de beroemde draai dus.

De reparatie van Het Draaiend Huis valt een stuk goedkoper uit dan eerst werd gevreesd, meldt Omroep Tilburg. De gemeente liet deze week in een raadsbrief weten dat het kunstwerk kan worden opgeknapt voor 467.000 euro, in plaats van de eerder geschatte 680.000 tot zelfs ruim een miljoen euro. Uit een technische second opinion blijkt bovendien dat de rails waarop het huis draait nog in goede staat zijn en met wat preventief onderhoud gewoon veilig gebruikt kunnen blijven worden. Waardoor valt de reparatie goedkoper uit?

De reparatie is goedkoper omdat een volledige renovatie niet nodig blijkt. Eerder werd nog gerekend op een complete opknapbeurt en het vervangen van alle rails, maar nieuw onderzoek laat zien dat de bestaande rails en spanningsrail in goede staat zijn. Met preventief onderhoud kunnen ze nog jarenlang veilig mee, binnen het huidige budget.