'Stilstaan is geen optie', Draaiend Huis krijgt groen licht voor reparatie
Het Draaiend Huis in Tilburg staat al even stil, maar zal na een grondige opknapbeurt weer volop gaan draaien. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het iconische kunstwerk van John Körmeling van nationaal belang is en behouden moet blijven zoals het is bedoeld. Inclusief de beroemde draai dus.
De reparatie van Het Draaiend Huis valt een stuk goedkoper uit dan eerst werd gevreesd, meldt Omroep Tilburg. De gemeente liet deze week in een raadsbrief weten dat het kunstwerk kan worden opgeknapt voor 467.000 euro, in plaats van de eerder geschatte 680.000 tot zelfs ruim een miljoen euro.
Uit een technische second opinion blijkt bovendien dat de rails waarop het huis draait nog in goede staat zijn en met wat preventief onderhoud gewoon veilig gebruikt kunnen blijven worden.
Waardoor valt de reparatie goedkoper uit?
De reparatie is goedkoper omdat een volledige renovatie niet nodig blijkt. Eerder werd nog gerekend op een complete opknapbeurt en het vervangen van alle rails, maar nieuw onderzoek laat zien dat de bestaande rails en spanningsrail in goede staat zijn. Met preventief onderhoud kunnen ze nog jarenlang veilig mee, binnen het huidige budget.
Met een investering van 467.000 euro kan Het Draaiend Huis dus weer draaien. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud in de toekomst. Eventuele extra kosten worden later bekeken en het college onderzoekt of een deel daarvan kan worden betaald via fondsen of particuliere bijdragen.
Waarom is het Draaiend Huis zo bijzonder?
Volgens een externe deskundige is Het Draaiend Huis uniek, niet alleen voor Tilburg, maar voor heel Nederland. Het kunstwerk is een herkenningspunt bij de noordelijke entree van de stad en verwijst naar de ontwikkeling van Tilburg vanaf de jaren vijftig tot rond de eeuwwisseling. Ook zit er een duidelijke knipoog in naar typisch Nederlandse wooncultuur, zoals de doorzonwoning.
Het Draaiend Huis past volgens de deskundige bij het imago van Tilburg als stad van durf en humor. Voor toekomstige kosten wordt gekeken of fondsen of particuliere bijdragen kunnen helpen. Begin 2026 wordt de gemeenteraad opnieuw bijgepraat over de toekomstige onderhoudskosten en de financiering daarvan.
Waarom mag het huis niet stil blijven staan?
Lijst Smolders Tilburg (LST) stelde schriftelijke vragen over de lange stilstand van Het Draaiend Huis. Het kunstwerk staat al ruim anderhalf jaar stil en volgens de partij is het tijd dat er een besluit wordt genomen.
Volgens het college is stilstaan geen optie. De draaiende beweging hoort onlosmakelijk bij het kunstwerk en een stilstaand huis zou de waarde ervan aantasten. Ook de kunstenaar heeft laten weten dat hij dat niet accepteert. Bovendien zou het permanent stilzetten van het huis in strijd zijn met de Auteurswet.