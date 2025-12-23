Aanrijding in Valkenswaard: oudere vrouw op scootmobiel gewond

Een oudere vrouw in een scootmobiel is dinsdagmiddag aangereden toen zij overstak bij een zebrapad aan de Damianusdreef in Valkenswaard. De vrouw werd geraakt door een auto en viel door de klap op de grond.

Toevallig reed er op dat moment een ambulance voorbij. Ambulancebroeders konden het slachtoffer dan ook snel hulp bieden. Ook was er toevallig een ambulancemedewerker in burger in de buurt, die ook te hulp schoot.

De vrouw zou onlangs haar rug hebben gebroken. Daarom werd ze heel voorzichtig naar de ambulance gebracht om vervolgens naar het ziekenhuis te worden vervoerd.