Aanrijding in Valkenswaard: oudere vrouw op scootmobiel gewond

Vandaag om 15:52 • Aangepast vandaag om 16:54
Een oudere vrouw raakte gewond (foto: Persbureau Heitink).
Een oudere vrouw in een scootmobiel is dinsdagmiddag aangereden toen zij  overstak bij een zebrapad aan de Damianusdreef in Valkenswaard. De vrouw werd  geraakt door een auto en viel door de klap op de grond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toevallig reed er op dat moment een ambulance voorbij. Ambulancebroeders konden het slachtoffer dan ook snel hulp bieden. Ook was er toevallig een ambulancemedewerker in burger in de buurt, die ook te hulp schoot.

De vrouw zou onlangs haar rug hebben gebroken. Daarom werd ze heel voorzichtig naar de ambulance gebracht om vervolgens naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

Een oudere vrouw raakte gewond (foto: Persbureau Heitink).
