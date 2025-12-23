Jacuzzi van bovenburen bezorgt Eugenie bak ellende: 'Heb er buikpijn van'

Eugenie van Huijgevoort weet het allemaal niet meer. De afgelopen twee weken heeft ze 's nachts meerdere keren last gehad van liters water die plotseling naar beneden stortten. Het blijkt te gaan om water uit de jacuzzi van de bovenburen. Ze benaderde al meerdere instanties, maar werd niet geholpen. "Het doet me heel veel en mijn rust is helemaal weg", zegt ze.

Een paar dagen geleden schrok Eugenie voor de zoveelste keer midden in de nacht wakker. Er kletterden tientallen liters water langs het rolluik naar beneden en het water liep onder de plafondplaten door op haar terras naar de dichtstbijzijnde kamers. De vochtplekken en beginnende schimmel op de plinten zijn deze dinsdagmiddag dan ook duidelijk te zien. Het water is het huis van Eugenie van buiten binnengedrongen. "De kozijnen zijn vochtig en het schilderwerk is gescheurd. Ook heb ik vochtplekken op de muren en plafonds en zit er schimmel op de vloer en de plinten. De hele kamer heeft ook al een keer blank gestaan”, vertelt ze.

Dat laatste gebeurde twee weken geleden en in de tussentijd ging het nog meerdere nachten mis. Ze had contact met de politie, brandweer en ze belde het noodnummer van de woningbouwvereniging. “Ik voel me wel gehoord, maar niet geholpen. De schade in mijn woning is al heel erg en dat al na twee weken. Het voelt niet fijn.”

De woningbouwvereniging heeft de bovenburen een ultimatum gesteld. “Vorige week had de jacuzzi al weg moeten zijn, maar dat is toen niet gebeurd.”

“Ik hoopte vooral dat ik een droge kerst zou hebben.”

Eugenie kwam in het appartement wonen, omdat ze na een medische complicatie een deel van haar linkerbeen verloor. Ze heeft inmiddels een prothese en is daarmee een van de beste crossfitters van de wereld. “Dat kost veel energie en dan heb ik mijn slaap keihard nodig. Als er dan ’s nachts bakken met water naar beneden komen en ik de vloer moet dweilen, is dat niet best.” Hoe de schade hersteld moet worden, is nog niet duidelijk. Laat staan wie dat gaat doen en wie het moet betalen. “Ik ben benieuwd wie dit gaat oplossen, want ik heb geen verstand van waterschade. Ik heb een hele hoop vragen en nog geen antwoorden. Ik hoopte vooral dat ik een droge kerst zou hebben.”

“Het was fijn geweest als ik gewoon gerustgesteld was.”