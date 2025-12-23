Twee gewonden na botsing auto en scooter in Haaren

Bij een aanrijding tussen een auto en een scooter zijn dinsdagmiddag twee mensen gewond geraakt in Haaren. Het ongeluk gebeurde op de kruising van het Leypad en de Driehoven.

Een automobilist wilde de weg opdraaien. Op dat moment botste een scooter, waar twee mensen op zaten, tegen de auto. Hulpdiensten rukten groots uit: twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De helikopter hoefde uiteindelijk niet te landen en keerde terug.

De scooterbestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder liep lichte verwondingen op en hoefde niet mee. De automobiliste bleef ongedeerd. Verkeerde weghelft

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Specialisten van het Team Verkeer kijken daarbij onder meer naar de exacte toedracht van de botsing. Mogelijk reed de scooter op de verkeerde weghelft. Volgens omstanders zou een van de twee op de scooter geen helm op gehad hebben en reed de scooter over de stoep. Na het ongeluk werd de weg tijdelijk afgesloten.

Twee mensen raakten gewond (Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

