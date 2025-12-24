Jenske overwon haar eetstoornis en helpt nu anderen de kerst door

“Mensen weten vaak niet wat een eetstoornis inhoudt”, zegt Jenske. “Het wordt al snel gezien als aanstellerij: eet het gewoon op. Maar dat is juist het probleem. Er zit een mentale blokkade waardoor dat niet lukt, vaak ontstaan door een trauma uit het verleden.”



Zware periode

Nu Jenske haar eetstoornis heeft overwonnen, helpt ze anderen met dit probleem, als hulpverlener bij de ggz en als influencer op TikTok. Vooral tijdens de feestdagen is dat volgens haar extra belangrijk. “De kerst kan heel zwaar zijn”, bevestigt ze. "Het vele eten op tafel kan enorm triggeren."



Daarom is het belangrijk dat mensen met een eetstoornis aan de bel trekken. “Betrek je familie of vrienden bij je probleem, hoe moeilijk dat ook is", geeft Jenske advies. "Het geeft hen duidelijkheid op het moment dat je gespannen aan het diner zit. Spreek samen af wat dan het beste voor je is: een warme knuffel of juist even een frisse neus in de tuin. Zoiets geeft vaak energie om jezelf te herpakken."



Eetstoornis is niet de persoon zelf

Jenske heeft ook tips voor vrienden en familie. “Koppel de eetstoornis los van de persoon”, zegt ze. “Stel geen vragen als: waarom eet je dit niet? of waarom lukt het nou niet? De eetstoornis legt iemand een wil op. Op zo’n moment spreek je niet de persoon aan, maar de stoornis.”



“Bemoedig iemand juist”, adviseert Jenske. “Zeg bijvoorbeeld: je kan het of je bent sterker dan de stoornis. Laat merken dat iemand er niet alleen voor staat. Dat haalt al een groot deel van de kracht van een eetstoornis weg.”