Tetris in haven, politie bezorgd over ME-geweld: dit gebeurde vandaag

In de haven van Werkendam is het puzzelen met ligplaatsen voor kerst, de politie is bezorgd over ME-geweld en de Jumbo mag afscheid nemen van zijn huisbakkers. Dit zijn de vijf verhalen die je deze dinsdag gelezen moet hebben.

In de haven van Werkendam is het voor de feestdagen flink puzzelen met ligplaatsen. De havenmeesters vergelijken het inparkeren van schepen met een potje Tetris. Met 110 tot 115 schepen is de 'herberg' vol, waarbij schippersfamilie Kornet gelukkig op tijd een plek wist te bemachtigen. Hier lees je het hele verhaal.

Politiechef Sjoerd Top van Oost-Brabant maakt zich zorgen over het toenemende geweld tegen ME'ers. De inzet van de Mobiele Eenheid steeg met 15 procent en het aantal aangiftes van poging tot doodslag op agenten nam fors toe. Dit heeft grote impact op het reguliere politiewerk in de wijken.

De rechter heeft bepaald dat Jumbo afscheid mag nemen van zijn huisbakkers. De vorderingen van drie bakkerijen die via een rechtszaak wilden voorkomen dat hun overeenkomst in januari 2026 stopt, zijn afgewezen. Check het verhaal hier.

Natuurijsbaanverenigingen in Brabant maken zich op voor mogelijke vorst tijdens de kerstdagen. Hoewel het kwik kan dalen tot -4 graden, verwachten de vrijwilligers nog niet direct schaatsplezier. Er is meer en langere vorst nodig voor een stevige ijsvloer. Hier lees je hun verhaal.

SP-raadslid Jannie Visscher uit Eindhoven blijft kritisch op de uitbreidingsplannen van ASML. Ze waarschuwt voor een groeiende kloof tussen arm en rijk en vreest dat de stad te exclusief wordt voor mensen met een normaal inkomen. Lees hier het artikel.