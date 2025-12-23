Enorme drukte bij Serious Request: Markt in Den Bosch weer tijdelijk dicht

De belangstelling voor 3FM Serious Request en het goede doel 'Spieren voor Spieren' is enorm. Dinsdagavond rond kwart over zes sloot de gemeente ’s-Hertogenbosch de Markt opnieuw tijdelijk af omdat het plein volledig vol staat. Bezoekers worden naar de Parade geleid, waar nog voldoende ruimte is om het evenement via grote schermen te volgen.

Bezoekers worden opgeroepen het later opnieuw te proberen. Via LED-schermen in de stad wordt actuele informatie gedeeld over de drukte.



Op de voorgaande dagen werd de Markt ook al afgesloten vanwege drukte. Toen gebeurde dat echter zo'n twee uur later dan nu het geval is. Het plein was toen dus langer toegankelijk dan op deze dinsdagavond.