Algemeen directeur Brands verlengt tot 2029 bij PSV

"Ik voel me fit, heb veel plezier in mijn werk en PSV voelt als mijn club", legt hij uit op de website van de club. "Samen met het directieteam en alle medewerkers wil ik verder bouwen aan een sterke toekomst."



De grote vraag in Eindhoven is de komende tijd of coach Peter Bosz ook zijn medio 2026 aflopende contract gaat verlengen. Het contract van technisch directeur Earnest Stewart loopt evenmin ver door, tot 2027.



Met Bosz en Stewart vormt Brands bij PSV al enige jaren een sterk en succesvol leidinggevend trio. Met Phillip Cocu als manager topsport werd daar onlangs een nieuwe schakel aan toegevoegd



Brands: 'Willen richting derde ster'

Brands heeft zijn sporen verdiend bij PSV. Van 2010 tot 2018 was hij technisch directeur en na een periode bij Everton keerde Brands in de zomer van 2022 als algemeen directeur terug in Eindhoven.



De afgelopen twee seizoenen werd PSV kampioen van Nederland, de 25ste en de 26ste landstitel van de club, en met elf punten voorsprong koersen de Eindhoven dit seizoen af op een nieuw kampioenschap.



"We willen richting de derde ster, het Philips-stadion uitbreiden en meer rendement halen uit onze jeugdopleiding", zegt Brands. "En je wilt ook dat de vrouwen kampioen worden. Naast het sportieve is het belangrijk dat we financieel stabiel blijven."