Den Bosch is de beste! Opbrengst Serious Request door het dak

Serious Request in Den Bosch scoort. De opbrengst is -met nog een hele dag te gaan- al recordhoog. Na vijf dagen hebben dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer in het Glazen Huis 12,28 miljoen euro voor Spieren voor Spieren opgehaald, heeft NPO 3FM dinsdagavond bekendgemaakt.

Het recordbedrag stond tot nu op naam van Enschede en dateert uit 2012. Op Kerstavond -een volle dag later- was het totaalbedrag toen 12,25 miljoen euro. Na de actieweek liep dat bedrag nog op naar uiteindelijk ruim 13,8 miljoen.

Serious Request stond de afgelopen jaren al vaker in Brabant. In 2016 stond het Glazen Huis op de Grote Markt in Breda. Bij die editie, gericht op het terugdringen van de hoge sterfte door longontsteking, werd 9,2 miljoen euro opgehaald. Eindhoven vormde in 2010 het decor, de actie tegen hiv en aids haalde 7,1 miljoen euro op. In 2008 streek Serious Request ook al in Breda neer, toen was de opbrengst 5,7 miljoen euro voor vluchtelingen.

Van Deelen, Hijlkema en Meijer draaien nog een dag platen die door luisteraars worden aangevraagd na het doen van een donatie. De finale is op kerstavond; dan worden de drie radiomakers uit het Glazen Huis bevrijd. Fix You van Coldplay was dinsdag de meest aangevraagde plaat. Het Glazen Huis wordt zo druk bezocht dat de Markt meerdere keren tijdelijk dicht moest.

Om precies te zijn is in Den Bosch tot nu toe 12.288.653 euro opgehaald.