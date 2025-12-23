In het donker tussen de graven: gezin moet van begraafplaats worden gered

Voor een gezin is de lichtjesavond dinsdagavond op de begraafplaats in het centrum van Oss anders verlopen dan ze hadden verwacht.

De man, vrouw en twee kinderen bleven na de lichtjesavond die tot acht uur duurde om een nog onbekende reden in het stikdonker achter. Toen ze alsnog de uitgang in het donker hadden bereikt, bleek die op slot te zitten.

De politie werd gebeld, maar die kon het gezin niet bevrijden. De brandweer schoot daarom te hulp. Aan beide zijden van het metershoge hekwerk aan de Eikenboomgaard werd een ladder geplaatst. Daarmee kon de familie veilig over het hek klimmen.

Voor de kinderen eindigde de avond toch op een leuke manier. Zij mochten in een politieauto met zwaailichten zitten en op de foto met de brandweer.