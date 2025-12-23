Navigatie overslaan

In het donker tussen de graven: gezin moet van begraafplaats worden gered

Vandaag om 21:50 • Aangepast vandaag om 22:05
Het gezin was opgesloten (foto: Siem Breunese / SQ Vision).
Het gezin was opgesloten (foto: Siem Breunese / SQ Vision).

Voor een gezin is de lichtjesavond dinsdagavond op de begraafplaats in het centrum van Oss anders verlopen dan ze hadden verwacht. 

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

De man, vrouw en twee kinderen bleven na de lichtjesavond die tot acht uur duurde om een nog onbekende reden in het stikdonker achter. Toen ze alsnog de uitgang in het donker hadden bereikt, bleek die op slot te zitten.

De politie werd gebeld, maar die kon het gezin niet bevrijden. De brandweer schoot daarom te hulp. Aan beide zijden van het metershoge hekwerk aan de Eikenboomgaard werd een ladder geplaatst. Daarmee kon de familie veilig over het hek klimmen.

Voor de kinderen eindigde de avond toch op een leuke manier. Zij mochten in een politieauto met zwaailichten zitten en op de foto met de brandweer.

Het gezin was opgesloten (foto: Siem Breunese / SQ Vision).
Het gezin was opgesloten (foto: Siem Breunese / SQ Vision).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.