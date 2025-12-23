Navigatie overslaan

Grote stroomstoring in Etten-Leur weer voorbij

Gisteren om 23:41 • Aangepast vandaag om 00:46
Stroomstoring in deel Woensel-Noord. (Archieffoto)
Het centrum en het buitengebied van Etten-Leur waren dinsdagavond getroffen door een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend. Netbeheerder Enexis meldt dat de storing om kwart over twaalf verholpen is.

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

De stroomstoring begon iets voor elf uur. Enexis is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de storing.

Volgens de netbeheerder waren elf postcodes tussen de 4872 en 4876 getroffen. Hoeveel huishoudens zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk.

De storing lijkt rond twaalf uur al deels verholpen te zijn: in het centrum brandt de straatverlichting weer.

