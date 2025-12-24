Man vliegt met auto uit de bocht en raakt gewond in Oisterwijk

Een bestuurder van een auto is dinsdagavond gewond geraakt nadat hij uit de bocht vloog op de Scheibaan in Oisterwijk. De wagen eindigde tientallen meters verder op zijn kant in het bos.

De man belde zelf 112 nadat hij de bocht had gemist. Hij zat vast in zijn wagen en moest door de toegesnelde brandweer uit de auto worden geholpen. De auto was moeilijk te zien vanaf de donkere openbare weg.

De man is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.