Twintig appartementen ontruimd na brand in kelderbox in Oss
Vandaag om 07:17 • Aangepast vandaag om 07:51
Twintig appartementen zijn dinsdagavond ontruimd na een brand in een flat aan de Schaepmanlaan in Oss. De brand brak rond negen uur uit in een kelderbox. Er kwam veel rook vrij in het flatgebouw.
De hulpdiensten besloten daarom het flatgebouw te ontruimen. Sommige bewoners werden nagekeken door ambulancemedewerkers, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis.
Na ongeveer anderhalf uur kon de flat weer worden vrijgegeven. Bewoners konden daarom rond half elf terugkeren naar hun appartementen. Hoe groot de schade is in de flat en in de kelderbox, is niet bekend.
