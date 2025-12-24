Dj Niek van der Bruggen slaat over de kop met auto, hond vlucht snelweg op

Veronica dj Niek van der Bruggen uit Eindhoven is dinsdagavond met zijn auto zes keer over de kop geslagen op de afrit van de A2 bij Zijderveld. Na het ongeluk stapte hij met zijn golden retriever Puck uit de auto. De hond raakte in paniek en rende de snelweg op.

"Ik heb een behoorlijk auto ongeluk gehad", vertelt Van der Bruggen zijn volgers dinsdagavond op Instagram. Bij het ongeluk waren meer auto's betrokken. Na de crash is de dj nagekeken door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. Hij komt er met lichte verwondingen vanaf.

De dj maakt zich erg zorgen over zijn golden retriever Puck. De politie en omwonenden probeerden de hond na het ongeluk te vangen, maar dat is nog niet gelukt. De dj roept mensen die zijn hond zien lopen om contact op te nemen met de dierenambulance.