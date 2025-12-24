Van Gerwen na Kerst verder op WK Darts: 'Op z'n Bakkes'

Michael van Gerwen heeft zich dinsdagavond na een stroeve start overtuigend geplaatst voor de derde ronde van het WK Darts. Opvallend was de reactie van Van Gerwen op het podium nadat hij tegenstander William O'Connor brak in de tweede set: 'Op z'n bakkes!'.

Van Gerwen is op het Wk Darts als derde geplaatst en na een moeizame eerste ronde tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami trof hij dinsdagavond William O'Connor.

De Ier startte brutaal door de eerste twee legs te winnen van de wedstrijd, maar daarna liet Van Gerwen zijn klasse zien en won zes legs op rij en nam een 2-0 voorsprong in sets. O'Connor snoepte nog wel een set af van Van Gerwen, maar de Vlijmenaar denderde uiteindelijk met 3-1 over de Ier heen.

Onvervalst Brabants

Opmerkelijk was de reactie van Van Gerwen nadat hij in de tweede set bij een stand van 1-0 in legs O'Connor brak en in die set een 2-0 voorsprong nam. Van Gerwen gooide 32 uit. Hij balde zijn vuist en voor wie goed kan liplezen was het overduidelijk wat hij riep op het podium. In onvervalst Brabants schreeuwde Van Gerwen: 'Op z'n bakkes', doelend op het feit dat hij hoopte O'Connor de knock-out te hebben toegediend.

Van Gerwen speelt zondagavond zijn wedstrijd in de derde ronde, tegen de Duitser Arno Merk. Niels Zonneveld uit Helvoirt treft zaterdag in de derde ronde de als vijfde geplaatste Jonny Clayton. Gian Van Veen, woonachtig in Andel, speelt zondagavond voor een plek in de vierde ronde. Hij treft dan de Let Madars Razma.